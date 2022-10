Vittorio Veneto. Latitante da quasi 10 anni, carabiniere fuori servizio lo riconosce e lo fa arrestare

TREVISO - Era latitante dal 2012, un carabiniere fuori servizio lo ha riconosciuto vicino a un ufficio postale di Vittorio Veneto e ha permesso ai colleghi di rintracciarlo. Un 37enne della zona è stato arrestato, era destinatario di un ordine di carcerazione per reati connessi agli stupefacenti commessi tra Treviso e Padova nel 2006 e nel 2007. Scappato all'estero, è rientrato in Italia nei mesi scorsi riuscendo a eludere i controlli di polizia. Dopo che il carabiniere lo ha riconosciuto sono partite le indagini per rintracciarlo. Ora si trova nel carcere di Treviso, dovrà scontare poco meno di un anno.

Un altro 35enne di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Zero Branco. Nel 2013 è stato condannato per reati da "codice rosso" e deve scontare 6 anni di reclusione.