Sequestrati 500 kg di larve d'anguilla al Marco Polo: ora sguazzano nel Sile

VENEZIA - Bloccato all'aeroporto Marco Polo di Tessera un carico di avanotti della specie "anguilla europea", in pericolo d'estinzione, che stava per essere commercializzato illegalmente sul mercato orientale. Il carico, circa 500 kg di anguille allo stato larvale, distribuiti in oltre 90 colli, era destinato ai mercati orientali dove il costoso prodotto ittico è molto apprezzato ai fini culinari.



L'intervento è della Squadra operativa "Cites" della Compagnia di Tessera, istituita lo scorso anno alla luce dei nuovi compiti di vigilanza attribuiti alla Guardia di Finanza dal recente riordino delle Forze di Polizia. Le giovani anguille sono state poi liberate in vari punti del fiume Sile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA