Larissa Iapichino e l'amore col cestista Bartoli: la nuova coppia dello sport debutta a Treviso

TREVISO - Un amore ufficializzato nella bella treviso. Larissa Iapichino, la figlia d'arte astro nascente dell’atletica italiana, e Vittorio Bartoli, giocatore 18enne della De’ Longhi Treviso Basket hanno scelto la romantica atmosfera di Terrazza San Tomaso a Treviso per festeggiare il compleanno di lui e rendere pubblica la loro unione. La nuova coppia del mondo dello sport ha immortalato la serata con una serie di post nei social che subito sono diventati virali. E così tra cuori e like Larissa e Vittorio hanno ufficializzato la loro love story.

L'AMORE PRIMA DI TOKIO

Accomunati non solo dalla sport e dall'amore ovviamente, ma da due sfide importanti. La prima l'esame di maturità che attende entrambi nei prossimi giorni. Poi per Vittorio ci sarà poi la nuova stagione con Treviso Basket agli ordini di Max Menetti che l’ha fortemente voluto nel gruppo della prima squadra già in questa stagione. Per Larissa invece è in arrivo un volo aereo destinazione Tokyo, dove dal prossimo mese debutterà alle Olimpiadi 2021. Con lei mamma Fiona May, che alle Olimpiadi ha già vinto due medaglie d’argento.