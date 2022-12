CONEGLIANO - Il silenzio in cui è piombata la vicenda della Lancia Fulvia diventata lo scorso anno oggetto di interesse e discussione, anche grazie alla diffusione via social, ha sollevato perplessità. In primis l'autore del post che ha reso celebre in tutta Italia la Fulvia parcheggiata di fronte al Cerletti per oltre 40 anni, il signor Giacomo Dall'Amico, alias "Il marchese del bitter", il quale, in un post su Facebook dichiara la sua ansia nel rivederla nel suo splendore all'interno dell'istituto, di fronte all'abitazione di Angelo e Bertilla, l'anziana coppia che in religioso silenzio e senza pretese sta aspettando il ritorno dell'auto alla quale negli anni si sono particolarmente affezionati.

IL PROPOSITO

«Quando ho scritto il post sulla Fulvia - scrive Giacomo - ho avuto un immediato ritorno di interazioni che mi ha fatto piacere e lisciato la mia vanità. Poi il post ha cominciato ad essere condiviso e pure ritoccato perdendo man mano per strada l'ironia che ne era il motore. Ora è passato più di un anno, il freschìn non si sente più così come tutti coloro che sono andati a farsi fotografare con lei promettendo sui giornali il suo recupero per esporla al Cerletti. Bene, visto che mi sento in qualche modo responsabile del destino della siora Fulvia, sono disposto ad acquistarla, farle una romanella e mantenere le promesse di chi per distrazione, dimenticanza o circostanze di forza maggiore, non è più in grado di mantenerle. Poi, se qualcuno vorrà affiancarmi, qualcosa in più di una romanella si potrà fare. Vorrei pertanto vere notizie della Signora per assicurarle il destino che merita.

LA RISPOSTA

Alle perplessità espresse dal marchese risponde il comandante della polizia locale Claudio Mallamace: «Sull'acquisto da parte di terzi al momento direi che non c'è disponibilità perché andremmo eventualmente a tradire le aspettative ed i sogni degli anziani proprietari Angelo e Bertilla. Credo sia giusto farli godere di questo progetto e all'età che hanno, son convinto che per loro rivedere, dove concordato, la Fulvia splendente, sia il regalo più grande della loro vita». Assieme al comandante, Giovanni Berton che ha curato in questi anni il trasporto della anziana signora da Conegliano a Padova dov'è rimasta esposta al salone dell'auto, riportata a casa e finalmente consegnata all'officina che sta eseguendo i lavori di restauro che rassicura: «Ci sono almeno due persone del Coneglianese disponibili a coprire i costi di restauro che stanno andando avanti lentamente visto che la reperibilità dei pezzi da sostituire ha creato qualche problema ai restauratori, che hanno dovuto crearne alcuni da sostituire di sana pianta. Il silenzio di questi mesi non significa che i lavori non procedano, ma ricordiamoci che stiamo parlando di una anziana signora per la quale si richiede un maquillage delicato e accurato. Siamo tutti in attesa di poterla restituire a Bertilla e Angelo, consapevoli del legame affettivo che per loro significa molto. Ci stiamo lavorando e a risultato ultimato verrà data la comunicazione su quando verrà restituita al pubblico dominio nella sede individuata nel parco del Cerletti grazie alla disponibilità della Provincia di Treviso e degli organi direttivi dell'istituto» Proprio i due sposini festeggiano senza celebrazioni trionfali, ma con la discrezione che è loro consona, il 60° anniversario di matrimonio.