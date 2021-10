Bye Bye Lancia Fulvia, simbolo di Conegliano portato via con il carro attrezzi: ecco cosa ne sarà di lei

CONEGLIANO - Bye Bye Lancia Fulvia, simbolo di Conegliano: l'auto parcheggiata da 40 anni in strada, diventata simbolo di una città, è stata portata via dal carro attrezzi. Ma niente paura! Non sarà destinata allo sfasciacarrozze, per quest'auto tanto amata dai cittadini il futuro è ben più glorioso: tanto per cominciare verrà esposta al Salone Auto e Moto d'Epoca 2021 di Padova, dopodiché sarà completamente restaurata a Vicenza, grazie al contributo della Provincia e poi esposta al Cerletti, la scuola enologica di Conegliano.