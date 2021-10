CONEGLIANO (TREVISO) - Il rumore mediatico e il polverone che si è alzato attorno alla Lancia Fulvia, parcheggiata da 40 anni in via Zamboni, ha addirittura superato i confini nazionali. Questo ha suggerito al comandante della polizia locale Claudio Mallamace di avere un incontro col proprietario Angelo Fregolent e la moglie Bertilla per trovare una soluzione allo storico cimelio destinato ormai a diventare un simbolo. «Ho incontrato Angelo e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati