Lampeggiante blu sull'auto a tutta velocità per consegnare le pizze: fattorino nei guai

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Il lampeggiante blu da sfoggiare sul tettuccio dell'auto per consegnare le pizze più velocemente. Un fattorino di 20 anni è finito nei guai: i carabinieri lo hanno fermato a Castello di Godego, nella notte fra lunedì 10 e martedì 11 giugno per un controllo stradale. Il ragazzo è incappato nel posto di blocco verso le 2. Nell'occasione i militari hanno controllato anche la vettura, trovando il lampeggiante. «Consegno le pizze a domicilio» ha spiegato il ragazzo, incensurato, nel tentativo di giustificarsi.

Evidentemente aveva pensato di usare il dispositivo, utilizzato dalle forze dell'ordine, per spostarsi più velocemente sulle strade della Marca. Peccato che sia illegale: solo i mezzi autorizzati possono farne uso, in casi di emergenza o per la scorta di veicoli. Così è scattata la denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti. Al fattorino è stata anche ritirata la patente perché con sè aveva dell'hashish. La droga leggera gli è costata, inoltre, una segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.