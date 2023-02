ODERZO - Da cinquant'anni è leader nella produzione di strumenti di altissima precisione, termostati per misurare la temperatura, sia caldo che freddo. Venduti in tutto il mondo, negli Stati Uniti, nell'Europa del nord, perfino in Cina. Da cinquant'anni, saldo al suo posto di "comandante" in Lae Electronic c'è il fondatore Giuseppe Vizzotto. Nel tempo non gli sono mancate le richieste di vendere l'azienda, che con eleganza ha sempre rifiutato. Affiancato dal direttore generale Franco Perissinotto, in azienda da 40 anni, da diversi collaboratori, l'imprenditore tiene ben stretta la barra del timone di quest'eccellenza fondata nel 1973. Un passato nella Marina Militare, sette anni di studio che gli permisero una notevole formazione in elettronica, agli albori in quegli anni, Vizzotto ebbe l'intuizione di produrre strumenti per la misura della temperatura, una scelta vincente.

LA CELEBRAZIONE

In questi giorni in Lae c'è stato un momento di festa, con la torta del cinquantennale applaudita dai dipendenti. «Sono certo - il direttore Perissinotto rivolto al titolare - di rappresentare il pensiero di tutti noi nell'esprimerle gratitudine, non solo per aver fondato 50 anni fa l'azienda e averla con coraggio e tenacia fatta crescere, ma principalmente per l'umanità e generosità dimostrata in questi anni nei confronti di tutti noi dipendenti. Un grazie di cuore».

QUOTE ROSA

Alla Lae lavorano 77 persone, oltre il 60% sono donne, presenti nella manodopera specializzata, e in ruoli strategici: progettazione e sviluppo, responsabili di produzione, degli acquisti, delle vendite, dell'amministrazione e della gestione del magazzino delle materie prime, senza nulla togliere alla parte maschile, altrettanto ben rappresentata in particolare nei reparti tecnici, di progettazione, di produzione meccanizzata, alle vendite, marketing, al reparto spedizioni. Elevata l'anzianità aziendale, c'è chi è entrato in Lae e c'è rimasto fino alla pensione. Lae Electronic è presente in molte realtà: Stati Uniti, Europa, Australia, Asia (Cina compresa). Molto importante è il mercato italiano. E' fornitore di grandi aziende del settore della refrigerazione, climatizzazione e produzione di forni. «Abbiamo lavoro e potremmo crescere a ritmi maggiori dice il titolare il problema è che non si trova personale, cerchiamo ma non troviamo. La politica deve investire di più sulla formazione dei giovani».