Beccati i ladruncoli seriali del parco Manin: ragazzi locali tra 15 e 20 anni

MONTEBELLUNA - Cinque ragazzi di Montebelluna tra i 15 e i 20 anni, D.M.A, ventenne, P.S., 19enne, e tre minorenni, sono stati beccati dai carabinieri di Montebelluna e denunciati per furto aggravato e continuato in concorso. I cinque, soliti a bighellonare sempre insieme a Montebelluna, e alcuni di loro già con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio e contro le persone, avevano preso di mira il bar collocato in un box all'interno del Parco Manin, e lo usavano come un self service gratuito: tra luglio e agosto, secondo quanto risulta dall'indagine dei carabinieri, per ben quattro volte, sempre di sera o di notte, si sarebbero introdotti nel bar scassinando una finestra, rubando i pochi spiccioli del fondo cassa, meno di dieci euro in totale, e servendosi di bevande varie, snack, caramelle, che andavano a consumare lietamente in un angolo defilato del parco, senza preoccuparsi di raccogliere le tracce del banchetto.

