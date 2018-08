Giudici e cancellieri nel mirino, incastrato il ladro del tribunale

di Denis Barea

TREVISO - Rubare in casa di qualcuno? Scontato e anche un po' rischioso. Predare la cassa di un negozio? Banale. Vuoi mettere invece l'ebbrezza di giocare al ladro in casa della guardie, farla sotto il naso a quelli che ogni giorno mettono in galera i delinquenti? Roba da brividi, una eccitazione senza confini. Deve averla pensata così il tizio che di tutti i posti dove poter mettere a segno dei furti aveva scelto quello più inaspettato ma, peccato per lui, anche più controllato: il palazzo del Tribunale. E così malgrado una certa indiscutibile destrezza non è riuscito a