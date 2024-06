CONEGLIANO (TREVISO) - Ladro seriale, fa razzia (e ci prova) in diverse attività tra via Manin e via Monticano: è caccia al bandito con "l'abbigliamento tecnico e la torcia in testa". Sono due i colpi finora portati a termine nell'area commerciale, per un bottino di alcune centinaia di euro. Ma ai furti andati a segno, si aggiungono anche quelli tentati che però hanno provocato danni alle attività.

I colpi

Il ladro ha cercato di entrare, forzando l'ingresso, dello studio di tatuaggi Crisalide ma è stato fermato dall'allarme e così avrebbe deciso di tentare il colpo nel negozio vicino, la gastronomia Remo. Qui l'uomo ha cercato di forzare le entrate principali su via Manin ma è entrato, poi, da una porta secondaria posta in una posizione meno visibile. Una volta scassinata, è entrato e ha aperto il registratore di cassa portando via del denaro.

Ma non si è fermato qui. Ha poi proseguito nelle altre attività vicine: l'Hdi assicurazione e il salone di bellezza Laura Valentini. E sembra che sia anche la stessa persona che, una settimana prima, è entrata e ha rubato denaro nella sede dell'associazione Venetoglobe e di Radio Academy.

L'identikit del ladro

Il ladro compare in diversi video delle telecamere di videosorveglianza, così come la sua fuga in bicicletta, ma il suo volto è sempre coperto. Stando ad alcune idiscrezioni, sarebbe un uomo alto circa 1.80 che indossa abbigliamento tecnico, scarponi e una torcia in testa.

Il sindaco di Conegliano Fabio Chies: «Ho chiesto alle forze dell'ordine di sorvegliare il territorio e li ringrazio per il lavoro che stanno già facendo. Negli ultimi casi che sono successi hanno recuperato sempre la refurtiva e trovato i responsabili, spero che continui ad essere così anche per queste volte. La microcriminalità dà molto fastidio ed è anche difficile da intercettare. Siamo riusciti a sgominare il problema delle baby gang che nel nostro territorio ormai non ci sono più ed ora dobbiamo lavorare su questo fronte anche se, ripeto, è più difficile perché si tratta di microcriminalità».