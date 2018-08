di Gabriele Zanchin

. Un settore di nicchia ma molto redditizio che aveva permesso a una banda, con base operativa a Montebelluna, di accumulare un. Ma quando erano pronti a incassare i proventi dell’attività criminali sono stati smascherati e denunciati dai carabinieri di Asolo e Castelfranco. In trappola, accusati a vario titolo di furto e ricettazione, sono caduti P.F., 40 anni, M.N., 26 anni, entrambi noti e di Montebelluna, e una complice argentina, 39 anni, di Montebelluna.Gli indagati avevano. Ne avevano già svuotate tre, portandosi via beni per più di 200 mila euro. Ma i carabinieri, seguendo le “briciole” e le immagini lasciate dai banditi, sono arrivati nel deposito della banda, vicino a piazza Negrelli a Montebelluna, dove abita la donna argentina. A quel punto è scattata la perquisizione che ha impegnato 20 militari. E per portare al sicuro le opere d’arte rubate ci sono voluti due camion. Ora verranno riconsegnate ai proprietari.