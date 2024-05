VILLORBA (TREVISO) - Ladri in una sala slot. Furto nella notte tra il 15 e il 16 maggio in viale della Repubblica a Villorba dove ignoti, almeno tre persone, verso le 4, dopo aver infranto una finestra, sono entrati negli uffici amministrativi del locale impossessandosi di alcune centinaia di euro. Le indagini per risalire agli autori sono in corso da parte dei carabinieri di Treviso.