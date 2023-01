MONTEBELLUNA (TREVISO) - Prima hanno tentato di rubare tre bici. Poi, dopo esser stati messi in fuga dal cane dei vicini e dai residenti, uno di loro è tornato per recuperare una bottiglia di prosecco. La storia accaduta a Daniele D'amico, residente in via Guido Bergamo a Montebelluna, ha dell'incredibile. «Verso le 2.20 - ha raccontato - una coppia di malviventi ha tentato di rubarmi tre bici in garage, dopo averne già rubata una che era stata regalata a mio figlio per la cresima circa un mese e mezzo fa. Hanno rotto la catena che le legava e le hanno disposte in fila, forse per caricarle su un mezzo». Il piano non è però andato in porto: il cane della vicina si è accorto di rumori e movimenti sospetti. Ha così cominciato ad abbaiare e i proprietari sono intervenuti mettendo in fuga i malviventi.

Notte di passione per la famiglia colpita dai ladri

Ma la notte di passione della famiglia non è finita qui. «Poco prima delle 4, uno dei due malviventi è tornato sul posto solo per prelevare una bottiglia di vino che avevano preso dalla mia cantina e già aperto nel piazzale privato per festeggiare la serata di ladrate. Era una bottiglia di supermercato, di scarsissimo valore, scomparsa assieme ad un'altra». E prosegue: «Lo ho visto subito grazie a una telecamera che avevo appena spostato all'esterno, tra l'altro convinto che questa notte non mi sarebbe servita. La cosa però è sconcertante e mi fa capire l'indifferenza al rispetto di qualsiasi normativa e comportamento etico anche solo per timore dei carabinieri, intervenuti qualche minuto prima». Un gesto, infatti, compiuto con assoluta tranquillità. «Mi sono accorto del ritorno del malvivente e gli ho gridato dietro. Lui, per scherno, mi ha risposto con un forte accento straniero, molto probabilmente slavo, e con tranquillità francescana: sono venuto per prendere bottiglia. Alla fine il bottino è stato di due bottiglie di prosecco e di un trapano». E infine lo sfogo: «Siamo arrivati al limite. Che si organizzino delle ronde di cittadini in notturna. Le forze dell'ordine non riescono più a gestire la situazione e questa gente, sapendolo bene, ci deride pure. Stamattina ho presentato denuncia ai carabinieri e, assieme a me, c'erano anche altri due montebellunesi, che hanno subito dei tentati furti sempre nei garage. La sensazione è che si tratti di un gruppo in qualche modo coordinato. O meglio, sono veri e propri delinquenti a piede libero. Non ci sono più nemmeno i ladri di una volta. Quelli rubavano e scappavano. Questi tornano addirittura sul luogo del delitto».