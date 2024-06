Ladri nel panificio di Conegliano, è la terza volta. Il titolare: «Siamo spaventati e il sindaco ci ha abbandonati»

CONEGLIANO (TREVISO) - Ladri nel panificio di Conegliano, è il terzo colpo dallo scorso ottobre. L'attività di via 24 maggio è stata presa di mira la notte scorsa tra il 12 e il 13 giugno, i malviventi sono entrati dalla porta d'ingresso e sono riusciti ad asportare il registratore di cassa. Il titolare, Nicola Morelli: «Siamo spaventati, è la terza volta che capita - spiega -. Alzano sempre di più il tiro e noi non sappiamo come difenderci. Ci sentiamo anche abbandonati perché il sindaco non si è mai fatto sentire. Siamo riusciti ad arrivare a lui solo grazie all'aiuto della comunità e ora finalmente ci riceverà, vediamo cosa ne uscirà. Sicuramente nemmeno il sindaco ha la bacchetta magica ma deve trovare una soluzione per prevenire queste azioni e aiutare le attività commerciali. Noi vogliamo andare avanti, non vogliamo darla vinta a loro ma se la cosa continua così bisogna farsi due domande e vedere cosa fare».