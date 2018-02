Ladri scatenati, stanno per svaligiare ma scatta la trappola dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Ladri scatenati in via Gaidola a, ma avevano fatto i contiI carabinieri di Castelfranco, che da tempo tenevano sotto controllo Oné di Fonte, li hanno intercettati, costringendone. Un terzo bandito, ma un residente avrebbe notato anche un quarto complice, è invece riuscito aalla trappola. È quanto accaduto nella notte fra sabato e domenica a Oné di Fonte nella stessa zona - conosciuta come- che, un mesetto fa, era stata presa di mira dai ladri che in quell'occasione era riusciti a forzare e svuotare le slot di un bar gestito da una famiglia cinese.Proprio il furto messo a segno nel bar cinese, da quanto filtrato, avrebbe convinto gli investigatori dell'Arma a tenere sotto controllo la zona di Fonte. C'era la convinzione che i ladri sarebbero tornati a colpire nella stessa zona. Il motivo? Forse ladi un informatore, ma probabilmente le prove raccolte nei giorni successivi al colpo alle slot. Da quanto si è appreso i ladri avrebbero cercato di svaligiare un esercizio commerciale ma non avrebbero fatto in tempo a portarlo a termine perché si sono visti piombare addosso i militari.