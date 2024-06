​CONEGLIANO (TREVISO) - Avevano preso di mira il cantiere di via Einaudi dove si sta procedendo alla demolizione, e successiva ricostruzione da zero, della scuola Brustolon per svuotare il serbatoio di un escavatore. Ma sono stati bloccati dai carabinieri ancora con il tubo di gomma in mano mentre trasferivano il gasolio in una delle taniche che avevano con loro. È terminata con l’arresto per tentato furto aggravato l’azione di due 59enni del coneglianese che, sbrigate le formalità di rito, sono stati poi rimessi in libertà.

Asportati 250 litri di gasolio da un camion

Denunciati a piede libero, invece, due 58enni del vittoriese che il 19 novembre scorso avevano asportato 250 litri di gasolio dal serbatoio (danneggiandolo per 500 euro di riparazioni, ndr) di un camion parcheggiato davanti all’abitazione del proprietario. I carabinieri, grazie alle immagini di videosorveglianza, sono risaliti all’auto utilizzata per la fuga e poi a identificare il responsabile: dovrà rispondere di danneggiamento e furto aggravato.