Ladri senza scrupoli: rubano anche i vestitini della bambina ancora non nata

VOLPAGO - «Vili e meschini», non ha mezze parolesul proprio profilo Facebook, apostrofando iche le hannonon ancora nata. Il kit pronto per l'imminente parto. E la solidarietà via social è arrivata immediata e commovente, mista spesso a testimonianze altrettanto toccanti di persone che hanno patito furti che hanno lasciare ferite indelebili sulla pelle. I ladri (o il ladro) è entrato in azione sabato sera nel parcheggio del ristorante Vecia Osteria in caneva di Volpago del Montello. A cadere in trappola una coppia di futuri genitori che, in attesa della nascita della figlioletta, si era recata al ristorante, portandosi dietro tutto