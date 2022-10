Conegliano. Ladri entrano dal lucernaio e svaligiano quattro negozi del centro commerciale Conè

CONEGLIANO - Un altro furto al centro commerciale Conè di Conegliano. I Carabinieri della compagnia di Conegliano sono intervenuti questa mattina, 3 ottobre, dopo l'intrusione di ignoti all'interno dello shopping center di via San Giuseppe.

L'entrata da un lucernaio

Stando alle prime ricostruzioni, i ladri sono entrati da un lucernaio rompendolo. Una volta dentro il centro commerciale sono riusciti ad entrare in quattro negozi asportando denaro per alcune migliaia di euro e merce varia. Le indagini sono ancora in corso condotte dai carabinieri di Conegliano unitamente al nucleo operativo.