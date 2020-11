VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ladri in azione giovedì sera a San Giacomo di Veglia. Prese di mira, tra le 17.30 e le 18.30, un paio di abitazioni di via Cal di Livera. In una, i malviventi due uomini - hanno tentato di entrare mentre all'interno si trovava una 16enne, in quel momento sola in casa. Terrorizzata per i rumori che provenivano dal giardino, ha chiesto aiuto al telefono alla mamma che si trovava al lavoro, mentre la vicina, che aveva notato i due personaggi aggirarsi attorno alla casa, ha allertato il 112. A rendere ancora più interminabili e angoscianti quei minuti il fatto che la corrente elettrica in quella casa, e pure in quella della vicina, fosse saltata. Da capire se, prima di entrare in azione, i ladri avessero manomesso il contatore.



LA PAURA

«Alle 18.15 testimonia la mamma io mi trovavo al lavoro. Ho ricevuto una telefonata da mia figlia che mi informava che a casa era saltata improvvisamente la corrente e che sentiva dei rumori provenire da fuori. Solitamente ha un carattere forte. Ho cercato di tranquillizzarla, ma lei mi ha detto di aver paura». Mentre la mamma usciva di fretta dal lavoro e si metteva in auto per raggiungere casa e rassicurare la figlia, ha deciso di contattare la vicina per chiederle di anticiparla e di andare a verificare se la figlia stesse bene e se tutto fosse a posto. «Quando la vicina mi ha risposto testimonia la donna e mi ha detto di essere pure lei senza luce e di aver notato poco prima una persona che si aggirava fuori dal cancello di casa mia, ho iniziato a preoccuparmi. Mi ha detto che non poteva raggiungere mia figlia, perché aveva paura e si era chiusa in casa». Nel frattempo la vicina, resasi conto che quella persona, e poi un'altra, erano dei malintenzionati, aveva contattato il 112. I due ladri, dopo aver scavalcato il cancello dell'abitazione in cui dentro si trovava la 16enne, si erano spostati sul retro della casa. Qui si sono arrampicati fino al terrazzo, dove c'erano alcune finestre i cui balconi non erano stati ancora chiusi.



LA FUGA

La vicina ha puntato verso di loro una torcia elettrica per far capire che erano stati notati, ma i due a quanto pare non hanno desistito. «Quando sono arrivata a casa testimonia la mamma ho sentito dei rumori che arrivavano dal retro. E in quello sono arrivati i carabinieri e i ladri sono scappati». Poco prima, forse sempre questi due ladri avevano preso di mira un'altra casa di via Cal de Livera, dove sono riusciti ad entrare e a mettere a segno il colpo. «Desidero pubblicamente ringraziare i carabinieri per la tempestività del loro intervento e per la loro umanità dice la mamma scossa per l'accaduto -: quando sono arrivati hanno controllato tutta la casa e ci hanno tranquillizzato». Nel corso della serata i carabinieri hanno pattugliato la zona, ma dei ladri nessuna traccia. Da un paio di settimane cresce il numero dei furti che si registrano in città, da Ceneda a Forcal, da Carpesica a San Giacomo di Veglia. «Invito tutti i cittadini a prestare attenzione e per il bene di tutti a segnalare al 112 auto o persone sospette l'appello del vicesindaco Gianluca Posocco -. Sono ormai diversi i furti e i tentativi di furto messi a segno in città subito dopo l'imbrunire».

