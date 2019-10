Ladri scatenati: sette colpi nelle case solamente nel weekend

di Laura Bon

TREVIGNANO (TREVISO) - Furti a ripetizione nel weekend. Il sindaco annuncia: «Al via il controllo di vicinato». Lincubo che per qualche settimana sembrava aver smesso di attanagliare, è tornato prepotentemente alla ribalta nei giorni scorsi. Ed è stato accompagnato da reazioni accese della popolazione che ha addirittura postato su Facebook un video nel quale vengono ripresi, a Signoressa, ignoti che nel cuore della notte corrono in mezzo ai campi. Non per fare jogging. La recrudescenza delle ondate di furti, riusciti o meno, viene confermata anche dal sindaco Ruggero Feltrin. «Sabato se ne sono verificati tre a Trevignano; prese di mira, più o meno attorno alle 20, sono state vicolo Favotto e via Mazzarollo. Poi, mentre le pattuglie dei carabinieri erano impegnate nei rilievi in quel luogo, è stata presa di mira via Alta, in due case». Domenica non è andata meglio: «I ladri -prosegue Feltrin- hanno colpito in via Carducci, anche qui sembra in due case, e in via San Gerardo».