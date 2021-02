PAESE (TREVISO) - La banda della ruspa ha colpito ancora nel Trevigiano stanotte, 19 febbraio, in via Postumua, nel territorio di Paese. Ad essere preso d'assalto dai ladri in distributore della Q8, la ruspa per divellere le colonnine è stata rubata poco lontano dall'area di servizio. I banditi sono scappati, intercettati dai carabinieri, sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Ultimo aggiornamento: 09:13

