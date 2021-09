VITTORIO VENETO - «Gente vigliacca ci ha colpito al cuore: hanno rubato ad una comunità per minori, a dei bambini a cui noi insegniamo quotidianamente la solidarietà e l’educazione». Forte il rammarico e la rabbia per il furto messo a segno ai danni della comunità per minori “Piccola Resi” di via Marinotti 42 gestita dall’associazione La Porta onlus. Ignoti si sono introdotti nell’ufficio amministrativo della casa-famiglia nella notte tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati