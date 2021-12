Oltre il labirinto, ladri in azione: rubate le ceste natalizie dei ragazzi autistici

CARBONERA Per i ragazzi lo choc è stato forte: i locali devastati, i panettoni e il prosecco che utilizzavano per fare le ceste natalizie spariti. I ladri non hanno risparmiato neppure il centro diurno per l’autismo di Vascon, che si trova all’interno dei locali che il Comune ha dato in gestione alla Cooperativa Alternativa Ambiente, in via Cardinal Callegari 26. La struttura, gestita dalla Fondazione Oltre il Labirinto di Treviso, accoglie una dozzina di ragazzi con problemi, appunto, legati all’autismo.

IL COLPO

Ogni giorno 5 di loro trascorrono quasi l’intera giornata all’interno del Centro, svolgendo varie attività. Nel periodo natalizio la Fondazione fa preparare loro delle ceste natalizie che vengono poi rivendute per raccogliere fondi. I prodotti vengono offerti da varie ditte private, molto sensibili ai problemi della disabilità. Nel caso specifico, a dare una mano a questa iniziativa sono state soprattutto le aziende agricole “Nonno Andrea” di Villorba e “Borgo Luce” di Susegana. Nelle ceste finiscono così bottiglie di Prosecco Docg, panettoni, dolci, noci, conserve e altri prodotti alimentari. I ragazzi, poi, li confezionano e li imballano. Attività per loro e per le famiglie molto utile ai fini del reinserimento. Lunedì mattina, però, la loro delusione è stata grande quando hanno trovato la grande stanza utilizzata per il confezionamento quasi vuota. I ladri sono entrati in azione probabilmente domenica, quando la struttura, che si trova in una zona molto isolata, è deserta. Come del resto gli uffici della Cooperativa. I ladri sono entrati da una porta sul retro, che dà sui campi, senza forzarla. Il che fa supporre che siano stati in possesso di una copia delle chiavi. Particolare che fa pensare che chi ha messo a segno il colpo conoscesse molto bene i luoghi e sia riuscito a procurarsi in qualche modo un duplicato. Poi hanno girato le telecamere che sorvegliano l’area, in modo da non essere inquadrati. Una volta all’interno, hanno fatto razzia. A sparire sono stati soprattutto gli scatoloni di Prosecco Dogc, ma i ladri hanno anche rotto delle ceste già confezionate e portato via le cioccolate, la frutta secca, le conserve e altri prodotti utilizzati. Il tutto per un danno stimabile in alcune migliaia di euro.



LA RABBIA

Ieri il presidente della Fondazione Oltre il Labirinto, Mario Paganessi, ha avvertito i carabinieri di Silea, che hanno avviato le indagini. Verranno comunque controllati i filmati delle telecamere. Tra l’altro, già lo scorso anno il Centro diurno era stato vittima di un furto simile. Sempre nel periodo natalizio, approfittando della pausa pranzo dei ragazzi, i soliti ignoti erano entrati da una porta non chiusa a chiave e avevano rubato degli scatoloni di Prosecco. Proprio per questo la Fondazione aveva deciso di installare delle telecamere. «Dovremo riacquistare tutti i prodotti -spiega uno sconsolato Mario Paganessi- Ma non è tanto per questo, quanto per il male che hanno fatto ai ragazzi. Per una persona che soffre di autismo la routine è molto importante. E oggi non hanno potuto svolgere la loro normale attività. Un po’ questo e la confusione del momento hanno creato problemi ai ragazzi, li ha messi in crisi. Per loro era la cosa peggiore. Chi ha fatto questo sapeva chi andava a colpire, sapeva che qui aiutiamo persone che soffrono di autismo. Hanno fatto del male a dei ragazzi in difficoltà, e questo non riesco ad accettarlo. In ogni caso abbiamo ripreso l’attività in qualche modo, mentre riacquisteremo il materiale rubato, grazie anche all’aiuto delle aziende agricole coinvolte».