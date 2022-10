CONEGLIANO - Ladri acrobati si sono calati nella notte tra domenica e lunedì, 2 e 3 ottobre, attraverso un buco fatto nel soffitto di uno dei negozi di abbigliamento al centro commerciale Coné. I delinquenti hanno colpito in totale quattro esercizi commerciali andando diretti verso le casse e portando via gli incassi del fine settimana. Indisturbati hanno anche trafugato merce e contanti per decine di migliaia di euro.

Video intervista di Pio Dal Cin