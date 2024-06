Ladri al bar Popular, il titolare Sebastiano Zuliani: «Sono arrabbiato e deluso per una Conegliano che non riesce a gestire queste situazioni»

di Pio Dal Cin

CONEGLIANO (TREVISO) - La raffica di furti che ha interessato Conegliano la notte scorsa, tra il 12 e il 13 giugno, non ha risparmiato il bar Popular di via Manin, a pochi passi dall'ospedale De Gironcoli. Dopo aver sfondato la porta principale i malviventi si sono introdotti nel locale razziando solo i contanti del fondo cassa e la bottiglia con le mance del personale. «È la prima volta che succede - spiega il titolare Sebastiano Zuliani -, alle 3 di notte sono entrati sfondando la porta, hanno rubato i soldi in cassa e il contenitore con la mancia per i dipendenti. Sono infastidito, arrabbiato, deluso per una Conegliano che non riesce a gestire queste situazioni».