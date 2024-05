Ladri assaltano la sala slot di Strada Ovest: via coi contanti

VILLORBA (TREVISO) - Furto nella notte in una sala slot di Viale della Repubblica. A farne le spese è stato la Eldorado di Villorba. Un bottino da centinaia di euro. E già è scattata la caccia ai responsabili. Ancora in libertà i responsabili. È successo nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, all'incirca verso le quattro del mattino.

Il raid

I malviventi sono entrati nel locale alla vecchia maniera: hanno infranto una finestra e si sono subito calati all'interno della struttura. Erano almeno in tre, stando alle prime ricostruzioni. Dopo essersi infiltrati nell'edificio, i delinquenti si sono subito recati di soppiatto negli uffici amministrativi dell'Eldorado, dove hanno trafugato alcune centinaia di euro, dileguandosi poi immediatamente con la refurtiva.

Sono riusciti, infatti, a scappare indisturbati, sicuramente aiutati dal favore delle tenebre. Sapevano bene, quindi, dove andare a colpire. Un colpo improvvisato o un piano ben studiato? Ancora troppo presto per dirlo. Quello che è certo è che intanto sono scattate le indagini dei carabinieri che stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza presenti in zona. Il punto Eldorado di Villorba fa parte della più ampia catena di sale slot "Eldorado gaming - Video Lottery & Slot", di proprietà della società di climatizzazione e riscaldamento Tryon srl, con sede a Dueville (Vicenza), che possiede diverse altre sale simili sparse per il Veneto.

Il precedente

Non è il primo caso di colpo nella sala slot. Ad aprile 2017 quando si chiamava Happy Games, era entrato in azione un rapinatore che aveva aveva puntato una pistola alla nuca della proprietaria ordinandole di dargli i soldi. Era accaduto sempre verso le prime ore del mattino, intorno alle cinque. Senza proferire parola, il ladro aveva minacciato la direttrice del locale con l'arma, cogliendola di sorpresa nel bel mezzo della sala slot. Poi storcendole un braccio l'aveva spinta verso gli uffici, facendosi consegnare l'incasso di tre giorni di lavoro. In tutto circa 15mila euro in contanti. Un colpo per certi versi analogo a quello di mercoledì notte. «Era determinato, se avessi reagito sono sicura che avrebbe sparato» era ciò che aveva raccontato sotto choc in quell'occasione la donna, aggredita di fronte a un paio di clienti che ancora stavano giocando alle macchinette Vlt, ma che, quando il malvivente ha fatto irruzione nella sala giochi, non hanno fatto nulla per tentare di soccorrere la 40enne.