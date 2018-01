Invece di andare a scuola rubavano negli appartamenti, presi due 14enni

di Nicola Cendron

TREVISO - Anzichè essere a scuola, come quasi tutti i loro coetanei, erano impegnati a mettere a segno furti nelle abitazioni. Così trascorrevano la loro mattinata due nomadi, entrambi di circache sono stati fermati lunedì dagli agenti delle volanti della polizia dopo un colpo andato a vuoto: una residente li ha visti, ha composto il 113 e ha mandato in fumo il loro piano.in erba, forse alle prime armi ma certamente equipaggiati di tutto punto con gli “attrezzi del mestiere” per scassinare porte, forzare finestre e arraffare gioielli o denaro. Il sospetto è che i ragazzini non fossero al loro “battesimo del furto” ma che potessero aver già colpito (e con successo) nei mesi scorsi nel capoluogo e nei comuni limitrofi.I ladruncoli, questa volta, se la sono cavata con una denuncia alla Procura per i minori per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti a offendere: dopo essere stati portati in Questura dai poliziotti, al termine delle formalità di rito sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori. L’episodio che ha visto come protagonisti i due nomadi risale a lunedì quando da poco erano trascorse le 11. I giovanissimi, pensandola vuota, avevano puntato l’abitazione in cui vive una signora. La donna però si trovava ancora in casa ed è così riuscita a salvare i suoi averi dai ragazzini. I ladruncoli hanno cercato di scassinare la porta d’ingresso ma il rumore causato da questa operazione li ha traditi.