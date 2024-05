QUINTO (TREVISO) - Una festa in grande per celebrare i vent'anni. Un'intera giornata condita da laboratori per bambini, spettacoli di danza, show, cabaret e non solo. Le "Botteghe di Quinto" spengono la loro 20. candelina un po' in ritardo, ma con un denso programma: domenica 19 maggio tutti in piazza Roma per una giornata dedicata alle famiglie e ai bimbi, ricca di iniziative organizzate dai 60 commercianti dell'associazione. L'evento, che doveva cadere a ottobre in occasione dei vent'anni esatti da quell'ottobre del 2003 quando le Botteghe sono nate, era stato rinviato causa maltempo. Questa volta invece, se le condizioni meteo non saranno favorevoli, si svolgerà comunque nella palestra Ciardi.

IL PROGRAMMA

«La mattinata sarà occupata da diversi laboratori per bambini -spiega Shadia Mansour, presidente dell'associazione e cotitolare della tabaccheria Righetto- Ci sarà "Mani in pasta", in cui i piccoli faranno il loro impasto per il pane e lo porteranno a casa per cuocerlo. Per i più grandi, invece, c'è una novità: "Risky play": un arrotino gli insegnerà tutti i segreti della manualità, degli utensili e dei mestieri di una volta. Un altro laboratorio si svolgerà in biblioteca, con delle letture sempre sui mestieri di una volta, e un altro ancora sarà la pittura sui sassi. La scuola di musica Ugo Amendola, inoltre, porterà in piazza un piccolo concertino con i suoi allievi». Ai laboratori della mattina seguiranno il pranzo organizzato dalla Pro loco e poi le attività del pomeriggio: «Oltre alla presentazione delle nostre botteghe e di quello che facciamo, ci saranno uno spettacolo della scuola ArteDanza con balletti tematici legati ai vari negozi, e uno show di cabaret con i comici locali Marco e Francesco».

LA NOVITA’

«La nostra associazione è nata nell'ottobre 2003 da un gruppo di artigiani che si sono uniti con l'obiettivo di fare rete per valorizzare il territorio e aiutare anche i cittadini -prosegue Mansour- Ci siamo uniti per promuovere le nostre attività e il territorio con iniziative che ci consentono di essere vicini ai nostri clienti e a tutti i cittadini».

Nella loro storia le Botteghe di Quinto non avevano mai organizzato un evento in piazza così: «È la prima volta che la facciamo, ma speriamo sia la prima di tante altre. Abbiamo già raccolto diverse adesioni».