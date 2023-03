Labomar, ricavi in crescita (+40%), cala l'utile: dividendo invariato a10 centesimi

prodotti il cui scopo principale è quello di favorire i processi fisiologici dell'organismo) di

ISTRANA - Chiude con ricavi in crescita del 40,4% sul 2021, a 91,8 milioni, e un utile di 6 milioni (-27,3%) il bilancio dell'ultimo esercizio di Labomar , società della(parola dalla fusione dei termini "nutrizione" e "farmaceutica", comprende una serie di Istrana presente nel listino Euronext Growth di Borsa Itaiana. Il Consiglio di amministrazione sottoporrà il documento all'approvazione dell'assemblea, il prossimo 4 maggio, contestualmente alla proposta di distribuzione di uncentesimi, in linea con la cedola dello scorso anno. La riduzione del profitto è spiegata con gli effetti contabili intervenuti lo scorso anno, con rettifiche di valore connesse a diversi modelli di valutazione del patrimonio detenuto nelle società partecipate. Il miglioramento dei margini è riflesso da un Ebitda che ha registrato una accelerazione dei 63,6%, raggiungendo i 16,6 milioni. «Nel 2022 abbiamo dedicato molte forze alla massimizzazione delle sinergie con e tra le società controllate - ha rilevato l'amministratore delegato e fondatore,- andando a concretizzare anche alcuni importanti progetti di cross selling, sia con il gruppo Welcare che con la canadese Entreprises ImportFab. I temi della sostenibilità, cui Labomar pone particolare attenzione - ha concluso - si sono confermati al centro delle nostre strategie di sviluppo così come lo saranno anche per i prossimi anni».