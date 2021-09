RIESE PIO X - Dalla bottega in paese alla mostra del Cinema di Venezia: i vestiti di Cristina Tosin toccano anima, cuore e red carpet. Ad indossarli è stato anche il noto truccatore e visagista Diego Dalla Palma. Nello spazio della Regione Veneto è stato presentato lo scorso 3 settembre il cortometraggio Renaissance diretto dal regista Youssef Da Lima girato all'interno del teatro comunale di Thiene (chiuso per il Covid) dove ha potuto far...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati