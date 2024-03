BREDA DI PIAVE Lo scorso novembre l’Italia del tennis tornava sul tetto del mondo 47 anni dopo l’ultima volta, aggiudicandosi uno dei tornei più prestigiosi e antichi del mondo sportivo, la Coppa Davis. A distanza di 4 mesi tutta l’Italia può sentirsi parte della storica impresa, perché la Federazione Italiana Tennis ha lanciato il Davis Cup Trophy Tour, che porterà il trofeo originale conquistato da Jannik Sinner e compagni nei vari circoli italiani. Non parliamo di un trofeo qualsiasi, ma dell’ “insalatiera” d’argento - così chiamata per la sua particolare forma - più ambita del mondo: creata nel 1900, le sue dimensioni sono più che raddoppiate rispetto ad allora, oggi è alta 110 centimetri, contando anche i piedistalli, ha un diametro di 107 centimetri nel suo punto più largo e complessivamente pesa la bellezza di 105 chili.

L’EVENTO

Giovedì 4 aprile la Coppa Davis sarà esposta tutto il giorno allo Sporting Life Center di Vacil, in una prima volta storica per la provincia di Treviso, che mai aveva avuto l’opportunità di accogliere il trofeo della principale competizione a squadre nella storia del tennis maschile. Per chi non è avvezzo col tennis, è come se a Treviso arrivasse la Coppa del Mondo di calcio. «Stiamo organizzando una giornata che faccia vivere a pieno il nostro circolo - spiega Andrea Camarin, direttore dello Sporting Life Center -. Ci sarà sicuramente un torneo di doppio maschile e femminile, dalle 12 alle 14, che metterà in palio i biglietti per la Coppa Davis che si disputerà a Bologna (l’Italia sfiderà nel girone Olanda, Belgio e Brasile, ndr). A seguire ci sarà un momento ‘libero’ per le scuole tennis e gli ospiti per fare la foto con la Coppa, e poi stiamo organizzando un talk, una piccola conferenza con qualche ospite illustre del mondo del tennis». La stagione tennistica è in pieno svolgimento, quindi non è facile intercettare i giocatori, ma qualcuno ha già dato il suo benestare: «Purtroppo in quei giorni i giocatori sono di ritorno dal torneo di Miami e giocheranno a Montecarlo, che per molti di loro è quasi la competizione di casa, visto che vivono lì - continua Camarin -. In questi giorni stiamo definendo i nomi dei vari ospiti del talk, qualcuno interverrà in videoconferenza, come ad esempio Lorenzo Sonego, che ha avuto un ruolo determinante nel passaggio alle Final 8 e mi piacerebbe raccontasse la sua esperienza ai ragazzi». In tutto il Veneto saranno solamente due i circoli che avranno la possibilità di coccolarsi la Coppa Davis per una giornata intera: «Saremo noi e il Comunale di Vicenza. La federazione ha scelto in base al numero complessivo dei tesserati e noi, in Veneto, con i nostri 1550 iscritti, siamo secondi solo a quello di Vicenza». L’effetto Sinner sta dando una grande spinta a tutto il movimento tennistico italiano e giornate come queste aiutano le persone ad avvicinarsi ulteriormente allo sport: «Sarà una grande festa. Scuole tennis di tutta la Regione mi stanno chiamando per venire a vedere la coppa il 4 aprile e farsi una foto. D’altronde per rivederla da queste parti dovremo aspettare che l’Italia rivinca la Davis. L’ultima volta abbiamo aspettato 47 anni, stavolta speriamo l’attesa sia più breve».

