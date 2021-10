L'edicola di piazza Borsa risplende con la street art

TREVISO - Nella giornata di venerdì si è conclusa, dopo alcuni giorni di lavoro, l'opera di riqualifica della storica edicola di Piazza Borsa in centro a Treviso. L'intervento è stato possibile grazie al concorso di idee Treviso adotta i suoi artisti indetto nei mesi scorsi dal Comune. «Questo bando - racconta lo street artist Manuel Giacometti, in arte Jako, arrivato sesto su 100 opere approvate e dunque tra i vincitori del concorso è nato durante il lockdown per aiutare il mondo dello spettacolo della provincia a superare il periodo nero di crisi lavorativa ed economica causato dal Covid. Questa opera è il mio romantico omaggio a tutti i trevigiani e alla mia amata Treviso».



IL PROGETTO

Nel dettaglio, l'artista ha ridipinto totalmente la struttura esterna dell'edicola, ormai da tempo bersaglio di writers occasionali e per questo con un aspetto degradato nonostante la cruciale pozione in centro città. Per l'occasione, quindi, Giacometti ha disegnato una ragazza distesa a pancia in giù mentre è intenta a sognare un modo di evadere dalla sua stanza, alla ricerca di nuovi stimoli ed avventure nel mondo esterno. «Questo progetto artistico è nato due anni fa ma poi si era arrestato a causa della pandemia afferma il 45enne artista trevigiano Avevo valutato diverse edicole, ma alcuni proprietari avevano subito rifiutato mentre altri volevano imporre la loro idea ad un disegno già in precedenza approvato dal Comune e dunque non modificabile. Poi ho incontrato Giuseppina Casarin e Luigino Barbazza che si sono subito dimostrati entusiasti di quanto avrei potuto realizzare ispirandomi alla canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli».



NUOVA VITA

«Manuel ci ha convinti subito con la sua gentilezza e bravura - commentano i coniugi proprietari dell'edicola dal 2011 Inoltre, ci sono piaciuti tantissimo sia il progetto che il disegno finale, oggi apprezzati anche dai tanti cittadini che già in poche ore si sono fermati a turno per ammirare da vicino l'opera». L'obiettivo di Giacometti è quello di riqualificare con le sue creazioni le zone degradate delle città.

(br.fio)