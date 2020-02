kit anti Coronavirus venduto da due campani davanti all'ospedale di Treviso

Vedevano kit anti Coronavirus davanti all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: per questo due persone sono statedalla Polizia locale. Mentre controllavano le varie zone della città con il sistema di videosorveglianza, gli agenti si sono accorti di due uomini che fermavano chi entrava in ospedale. «Abbiamo inviato subito una pattuglia di pronto intervento - racconta il Comandante della Polizia Locale, Andrea Gallo - e gli agenti hanno sorpreso i due impegnati a vendere, quindi potenzialmente pericolose, senza alcuna autorizzazione alla vendita e, sulla base delle segnalazioni ricevute, pure kit anti-Coronavirus comprensivi di, nascosti probabilmente altrove».Si tratta di un 53enne di Napoli residente a Monghidoro (Bologna) e un 47enne di Benevento con residenza a Imola, con precedenti pere reati contro il patrimonio. Sono stati multati con un verbale da 5mila euro e gli sono stati sequestrati 10 kit. «Si credono furbi, invece sono soltanto ladri e truffatori - commenta il sindaco di Treviso Mario Conte - che s'inventano fantomatici rimedi per speculare sulle emergenze e sulla preoccupazione della gente».