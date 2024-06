Katia Uberti vince le elezioni e rimane sindaco di Paese. Il produttore Frank Rossano la trasforma in una supereroina e le fa un inno: «Con te vediamo un domani luminoso»

PAESE (TREVISO) – “Oh Katia, sindaco del nostro paese, con te vediamo un domani luminoso. Insieme a te ogni sfida affronteremo, per il paese il tuo nome canteremo”. Ora c’è anche un inno dedicato alla rielezione di Katia Uberti a sindaco di Paese. A realizzarlo, immaginando il primo cittadino come un supereroe, è stato Frank Rossano, produttore impegnato in un progetto musicale pop ed elettrico, già protagonista l’anno scorso a Suoni di Marca con gli Ekynoxx in apertura del concerto dei Rockets.

L'idea dell'inno per la sindaca Uberti

«Ho composto l’inno a livello personale, senza alcuna commissione esterna e senza scopo di lucro - sottolinea Rossano - l'altro giorno avevo visto che Uberti era stata rieletta, e così mi sono messo a buttare giù qualcosa. Per chiarire, avrei fatto lo stesso anche se avesse vinto qualcun altro». «Katia è un personaggio, sempre vicina alla gente - aggiunge - l’idea di immaginarla come supereroina a disposizione dei cittadini è venuta di conseguenza». Alle elezioni di sabato e domenica Uberti, sostenuta dal centrodestra unito e da due civiche, ha conquistato la riconferma con il 64,5% dei consensi.

Mentre la sfidante, Giuliana Donadi, in corsa con Paese Vale e il Pd, è rimasta a un passo da quota 35,5%. Proprio ieri sera il gruppo ha festeggiato il risultato nella piazza di Paese. Ma nessuno si immaginava che potesse arrivare anche un inno.