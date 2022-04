Katia Da Ros nuova vicepresidente nazionale di Confindustria. Subentra a Maria Cristina Piovesana

TREVISO - Il Consiglio Generale di Confindustria, su proposta del Presidente Carlo Bonomi, ha confermato la squadra di presidenza per il biennio 2022-2024, approvando a larghissima maggioranza, con soli 5 voti contrari su 176 aventi diritto, la designazione di tre nuovi vicepresidenti, che l'assemblea dei delegati eleggerà formalmente il prossimo 27 maggio. I nuovi vicepresidenti designati sono la trevigiana Katia Da Ros, 54 anni (amministratrice delegata della Irinox di Corbanese di Tarzo), con delega ad Ambiente, Sostenibilità e Cultura; Pasquale Lorusso, con delega all'Economia del Mare; Agostino Santoni, con delega al Digitale. I tre nuovi vicepresidenti prendono il posto di Maria Cristina Piovesana, le cui dimissioni erano state presentate nei giorni scorsi, Natale Mazzuca, vicepresidente per l'Economia del Mare che Bonomi aveva voluto in squadra e Luigi Gubitosi, ex amministratore delegato di Tim, che dal novembre scorso non aveva più ruoli in aziende associate.

