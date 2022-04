VILLORBA - La bicicletta creata da Fausto Pinarello appositamente per Lorenzo Jovanotti sarà protagonista di un’iniziativa di beneficenza che servirà a fornire aiuti all’emergenza in Ucraina. La “Pantera Rosa”, come l’ha ribattezzata lo stesso Cherubini, sarà messa all’asta a partire da oggi fino a domenica 24 aprile. Un pezzo unico, creato su misura per il popolare canta utore , viene così messo a disposizione del miglior offerente per una causa che sta a cuore sia al l’artista che alla Cicli Pinarello. Tutto il ricavato sarà, infatti, devoluto all’U nicef allo scopo di aiutare i bambini e gli adolescenti ucraini, che stanno vivendo il dramma e gli orrori della guerra .

IL GESTO

Una decisione presa solo pochi giorni fa dal cantautore e da Fausto Pinarello, spinti dalla volontà di essere d’aiuto, per quanto possibile, in una situazione drammatica come quella che sta sconvolgendo l’Ucraina e i suoi abitanti. Da qui l’idea di puntare su un gioiellino di c asa Pinarello per fare gola a tutti gli appassionati di ciclismo e non solo : la Dogma F12 . Un modello ben conosciuto dagli intenditori, che per di più è stata di proprietà di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Si tratta di un pezzo unico, una bicicletta disegnata dal presidente del famoso marchio di biciclette trevigiano, Fausto Pinarello, insieme al cantautore toscano, appassionato ciclista. A rendere unico questo oggetto è innanzitutto il suo colore particolare. La bicicletta è, infatti, completamente rosa, da qui il soprannome “Pantera Rosa”, fatta eccezione per il manubrio e qualche altro dettaglio di colore giallo, come ad esempio la scritta “@lorenzojova”, impronta inconfondibile e attraente per i collezionisti. « È una bici fantastica - afferma Jovanotti - ci ho fatto circa 15 mila chilometri ed è in ottimo stato, anzi, direi che è come nuova » , assicura. La bici, infatti, è stata utilizzata dal suo, ormai ex, proprietario per due intere stagioni, accompagnandolo in numerose avventure. « È leggerissima, mi ha dato un sacco di soddisfazioni - continua il cantante - e poi è unica . Questo colore ce l’ha solo la mia pantera rosa » , afferma, lasciando trasparire un po’ di nostalgia all’idea di separarsi dalla sua compagna di viaggio. « Sarà sempre un po’ mia, perché ho amato molto questa bici ma adesso è di chi la vuole » , conclude.

PEZZO UNICO

Dando uno sguardo ai dettagli tecnici, salta all’occhio che si tratti di un’esemplare unico nel suo genere e capace di accompagnare in modo impeccabile i ciclisti più esperti. Il modello è Dogma F12, con manubrio Most Talon integrato, trasmissione Sram Red Etap A xs e ruote Zipp 303 in carbonio. Oltre a essere stata utilizzata personalmente da Jovanotti, infatti, è un esemplare di grandissimo pregio. Il prezzo base dell’asta è stato fissato a 10 mila euro , importo molto vicino all’effettivo valore commerciale della bicicletta, uno dei modelli di punta della Cicli Pinarello. Ovviamente, la bici sarà consegnata al vincitore dell’asta in perfetto stato di manutenzione: tutte le parti usurate verranno sostituite e sarà quindi perfettamente utilizzabile dal fortunato che se la aggiudicherà tra qualche giorno. Ma le ragioni per acquistare questa bicicletta non sono soltanto legate alla passione per il ciclismo: viene offerta la possibilità di possedere un pezzo unico da collezione, comunque utilizzabile, e allo stesso tempo di aiutare chi in questo momento si trova in difficoltà.

IL RICAVATO