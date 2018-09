Josè, 82 anni, da Boston nella Marca per vendemmiare: «E' il mio sogno»

di Elena Filini

VALDOBBIADENE - L'Italian beauty per lui è trottare tra i filari con le casse piene d'uva, tra forbici e guanti. I vendemmiatori veri dicono che sia meglio come affabulatore che come compagno di lavoro, ma sulle colline di Valdobbiadene tutti l'hanno adottato. E' Josè Gutrecht, e viene da Boston. Argentino di nascita e studi, 82 anni, una prestigiosa carriera come neurologo a Burlington Massachusetts, due figli. Poi il buen retiro a Boston, da cui si muove per andare a San Francisco da nipoti. E un...