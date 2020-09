Casa vacanze truffa a Jesolo: prenota e paga... ma l'annuncio era falso

Casa vacanze fantasma a Jesolo, una donna di Treviso truffata. La settimana al mare che aspettava da tanto? Una truffa. Già, perché le ferie di una 30enne trevigiana che aveva prenotato online un appartamento nella località balneare sono sfumate. Il motivo? La casa non esisteva.



Foto false, casa inesistente, annuncio fasullo per quell'appartamento bello e conveniente a Jesolo. Troppo bello, in effetti, per essere vero: due truffatori - un 69enne di Salerno e un 31enne di Napoli, avevano pubblicato sul web l'annuncio e, una volta avuto il pagamento di 560 euro su carta postepay, sono svaniti nel nulla. © RIPRODUZIONE RISERVATA