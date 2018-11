Travolge due donne con la sua Jeep 46enne arrestato per omicidio stradale

Altri particolari sul Gazzettino del 25 Novembre

TREVISO/BELLUNO - È stato arrestato per omicidio stradale il conducente della Jeep Compass che, ieri sera, ha travolto due donne a bordo di una strada di, uccidendo una di esse. L'uomo,, 46 anni, del luogo, che è stato anche trovato positivo all'alcoltest, è ora indagato e detenuto.La vittima si chiamava Letizia Sperti, 69 anni, ed abitava in Alpago nel Bellunese . Nello schianto è rimasta ferita l’amica della vittima, A. R., di 61 anni, anche lei residente in Alpago e ora in ospedale a Vittorio Veneto.