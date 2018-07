Eredita l'azienda, ma la crisi lo travolge: Ivan suicida a 24 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORGANO - Si è tolto la vita a soli 24 anni nel capannone della sua azienda, la Novatek di via Bosco a Morgano, nel Trevigiano:, giovane imprenditore origimnario di Trebaseleghe (Padova), da soli 6 mesi aveva ereditato dal padre Giulio l'azienda di famiglia i cui conti erano però talmente 'in rosso' che ogni tentativo di recuperare la situazione è stato vano. Proprio per questo motivo, il giovane avrebbe maturato l'insano gesto: domenica mattina a 24 ore dallo sfratto, ormai esecutivo per la grave situazione debitoria in cui versava, ha scritto poche righe e inoltre raccontate su un pezzo di carta ritrovato a poca distanza dal corpo esanime del 24enne, trovato dal fratello Andrea con cui aveva appuntamento per sgomberare definitivamente lo stabile.I funerali di Ivan si sono svolti ieri - giovedì 19 - a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, nel Padovano, da dove la famiglia Vedovato è originaria.LA POLEMICA - "Il suicidio dell'imprenditore 24enne di Trebaseleghe è una notizia che addolora tutti, ma non vedo nessuno indossare magliette rosse di fronte a gesti disperati ed estremi come questi; è una sconfitta amara per il sistema Paese, un monito che richiama la necessità urgente di dare risposte concrete per ridare ossigeno alle imprese, soprattutto le piccole. Non si può morire di sfratto". Così il deputato padovano