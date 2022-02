Sparito Italo Varisco, maestro vetraio. Il figlio: «Non lo troviamo da stamane»

TREVISO - Di lui non si hanno più notizie da questa mattina, mercoledì 2 febbraio, quando verso le 11 è uscito di casa per andare in banca, in via Montello, a Treviso. Sono tuttora in corso le ricerche del maestro vetraio Italo Varisco, alle quali stanno partecipando polizia, carabinieri e gli uomini della Protezione Civile. Il figlio Marco ha subito lanciato un appello su Facebook. “Non lo troviamo da questa mattina, chiunque lo abbia visto ci contatti subito”. Stando a quanto emerso l'ultima collocazione lo dava in zona Ponzano. Le ricerche sono tuttora in corso.