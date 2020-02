​Atterra a Città del Messico: malore improvviso stronca oste trevigiano

VITTORIO VENETO - Era da poco atterrato a Città del Messico quando è stato colto da un improvviso malore. Un infarto si è portato via Fabrizio Valente, 63 anni, l'oste dell'Enoteca di viale Trento e Trieste. La tragica morte è avvenuta sabato. E domenica in città si è subito sparsa la voce di quanto accaduto dall'altro capo del mondo, mentre sulla vetrina del locale è comparso il cartello della chiusura per lutto. Valente era arrivato a Vittorio da bambino. Il padre piemontese era un ufficiale dell'esercito in servizio all'allora V Corpo d'Armata. E qui era cresciuto, frequentando la scuola, per poi mettere radici. Negli anni Ottanta aveva rilevato, prima da solo, poi in società l'enoteca di viale Trento e Trieste, al piano terra di un condominio che si trova a lato dei giardini e a pochi metri dalla stazione dei treni. Da quasi 40 anni era l'oste, garbato con tutti i suoi clienti divenuti negli anni degli amici. Dietro al bancone si era fatto benvolere dai suoi avventori di ogni età. E il fatto che il suo locale fosse rimasto lo stesso col passare dei decenni, un ambiente familiare semplice e senza rincorrere le mode del momento, era molto apprezzato dai clienti. Discreto, l'oste Fabrizio si faceva benvolere da tutti.



IL RITRATTO

«Aveva un bel modo di fare con tutti, era una persona di compagnia, discreta e dai modi signorili» ricorda commossa un'amica. E tanti sono i ricordi che in queste ore avventori e conoscenti hanno voluto condividere. «Con te se ne va un'epoca, una montagna di ricordi e di amicizie fatte al banco», «Ciao Fabrizio, ci mancherai tanto, ma ci sarai sempre», «Un vero oste dalla battuta pronta» alcune delle testimonianze postate in rete. Valente insieme alla moglie era partito alla volta del Messico dove avrebbe trascorso una ventina di giorni di ferie. Una vacanza attesa, un momento in cui poter riposarsi e divertirsi. E invece il tragico e inaspettato epilogo. Sabato, quando in Italia era sera, la moglie ha informato alcuni amici vittoriesi di quanto era poco prima accaduto.



SOCCORSI VANI

Il marito, dopo esser sceso dall'aereo, aveva accusato un malore. In aeroporto a Città del Messico ogni tentativo di rianimare l'oste è stato vano. La tragedia è subito rimbalzata in città. La moglie, in una situazione di grande dolore, ora è alle prese con le procedure burocratiche per il rimpatrio della salma. Non si sa ancora quando il feretro di Valente, che a maggio avrebbe compiuto 64 anni, potrà fare rientro in Italia. Oltre alla moglie, Valente lascia una sorella che abita negli Stati Uniti.