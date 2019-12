​Morta a Capo Verde. «La minacciava, le avevamo detto di denunciarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Marilena Corrò aveva messo una catena sulla porta della sua stanza. «Gianfranco mi minaccia: ho paura che mi ammazzi» aveva confidato ad alcuni amici, che ben sapevano di cosa fosse capace il 48enne e che le avevano consigliato di denunciarlo. «- racconta Fabio, un amico della 52enne trevigiana uccisa martedì scorso nel suo bed & breakfast di Sal Rei, nell'isola di Boa Vista, a Capo Verde - ma lei non lo aveva ancora fatto, forse per timore che davvero le facesse del male».La polizia d'altronde aveva avvertito Gianfranco Coppola , l'ex insegnante di kick boxing, da 10 anni trasferitosi a Capo Verde, che al prossimo sgarro sarebbe finito dentro, di nuovo. Era conosciuto in tutta l'isola per quanto fosse violento e aggressivo, ed era stato protagonista di almeno due gravi aggressioni. E alla fine l'ha uccisa.