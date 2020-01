​Italia vince la Coppa del Mondo della Gelateria 2020: Beppe Tonon, il trevigiano alla guida della squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è l’allenatore della nazionale italiana al Sigep ha portato l’Italia allaAlla nona edizione della Coppa del Mondo della Gelateria, ogni due anni evento di punta del programma al Salone mondiale di Italian Exhibition Group e organizzata insieme a Gelato&Cultura, si sono confrontati i professionisti della gelateria, pasticceria, scultura di ghiaccio ed alta gastronomia selezionati tra i migliori esperti nei cinque continenti. Le squadre in gara in questa edizione: Messico, Singapore, Malesia, Giappone, Germania, Italia, Francia, Spagna, Polonia, Argentina, Colombia. Ognuna di queste, per definirne la composizione, ha compiuto selezioni nei rispettivi Paesi e la squadra italiana è scaturita dal concorso Sigep Gelato d’Oro svoltasi a SIGEP 2019.Otto le prove: vaschetta di gelato decorata, monoporzione in vetro, mystery box (ingredienti a sorpresa), torta artistica gelato, entrée di alta cucina, scultura in ghiaccio e in croccante, il nuovo trend che riguarda lo snack di gelato, il gran buffet finale con la presentazione di tutti gli elaborati.Originario di Ponte di Piave, Beppo Tonon vive ae dove gestisce "Ca'Lozzio", gelateria-ristorante che è anche e soprattutto un circolo culturale ed artistico. Dopo un’esperienza in Germania, torna in Italia ed inizio il suo percorso di ricerca nel campo della decorazione, soprattutto delle sculture di verdura e frutta per le quali è particolarmente celebre. Nel 2006 vince la Coppa del Mondo della Gelateria al Sigep di Rimini, capitanando la squadra italiana anche da Roberto Rinaldini e Sergio Colalucci. Attualmente insegna tecnica della scultura dei vegetali in scuole professionali italiane ed estere. Ha pubblicato due libri: "La frutta scolpita in Gelateria" e "Le composizioni scenografiche nei buffet".