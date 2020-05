Ritrovata la statuetta della Madonna rubata venti giorni fa: è intatta

Dopo venti giorni dal furto, i carabinieri hanno ritrovato la statua in gesso della Vergine Maria che era stata rubata il 21 aprile scorso, dal capitello della frazione di Ospedaletto di Istrana. La statuetta era stata abbandonata lungo via Garibaldi, in un sacco di nylon. I militari dell'Arma l'hanno rinvenuta perfettamente integra e hanno immediatamente provveduto a restituirla alla parrocchia di Ospedaletto per la gioia dei tanti fedeli.

La Madonna, di 40 centimetri circa, vestita di bianco con un fiocco azzurro che spicca sul davanti e le mani congiunte, è stata immediatamente ricollocata nel capitello da dove era stata portata via. Sconosciuti gli autori della bravata e anche il motivo del folle gesto. Ma i carabinieri proseguono con le indagini.

