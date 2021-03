ISTRANA (TREVISO) - Incidente a Istrana alle due di notte, mercoledì 3 marzo 2021.I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in località Sala per una fuoriuscita dalla sede stradale di un'automobile. Il conducente in evidente stato di agitazione psico-motoria è stato affidato alle cure del Suem. Sul posto i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

