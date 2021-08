Incidente oggi a Istrana. Impatto violento fra auto e camion: gravissima una donna incinta Foto

ISTRANA (TREVISO) - Si scontra con un camion: donna incinta ferita gravemente. L'incidente è successo stamattina, 18 agosto, a Istrana (Treviso) lungo la Postioma, all'altezza del civico 26. Qui, per cause ancora tutte da accertare, un'auto si è scontrata con un camion e ad avere la peggio è stata la donna a bordo della vettura, in stato di gravidanza. Illeso il conducente del camion. La ferita è stata trasportata all'ospedale con un codice 3 (massima gravità). Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.

Chi è la donna ferita e come sta il bambino

La donna, ferita gravemente ma a quanto sembra non in pericolo di vita, è una 42enne, A. M., di origine marocchina. Era al volante dell'auto. Elitrasportata al Ca' Foncello di Treviso con un trauma addominale: si teme per le condizioni del bimbo che porta in grembo.