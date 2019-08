Operaio muore colpito alla testa: tragedia sul lavoro in azienda

ISTRANA - Tragico incidente sul lavoro alla Elledi Plast (azienda di stampaggio di materie plastiche) di Pezzan di Istrana, in via Montello, verso le 17.30. Un operaio italiano di 48 anni, M.B., residente a Paese, è morto sul colpo schiacciato dalla caduta di materiale che lo ha colpito alla testa. Sul posto gli infermieri del Suem 118, i carabinieri di Castelfranco e gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.



IN AGGIORNAMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA