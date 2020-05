© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio nella notte del 15 maggio ad istrana, in via Nazario Sauro, alle 2.50. Le fiamme hanno interessato una vecchia abitazione abbandonata a tre piani già pericolante. I vigili del fuoco, con 4 squadre da Treviso e Castelfranco, hanno spento il rogo e messo in sicurezza dei luoghi. Sul posto anche i carabinieri.